Навроцкий впервые отреагировал на смертельный теракт в Кракове

По словам Навроцкого, он с "большой обеспокоенностью" воспринял сообщения о "трагических событиях в центре Кракова".

"Я нахожусь на связи с соответствующими службами и ожидаю полного выяснения обстоятельств этих драматических событий. Глава Бюро национальной безопасности уже направился в Краков", - сообщил президент Польши.

На стрельбу в центре Кракова также отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он одним из первых назвал произошедшее нападение терактом.

Глава правительства подчеркнул, что министр внутренних дел постоянно информирует его о ситуации в городе.

"Полиция расследует мотивы и все обстоятельства нападения", - написал Туск.

Что известно о теракте в Кракове

В субботу, 7 ноября, в центре польского Кракова произошла стрельба. По информации местной полиции, около 15:00 неизвестный на автомобиле въехал на площадь Главный рынок и открыл огонь по людям.

В результате нападения погибли пять человек, еще около десяти получили ранения. Самого стрелка также ранили правоохранители. Его госпитализировали. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Появившиеся в соцсетях видео и фотографии свидетельствуют о том, что нападавший мог передвигаться по историческому центру города на черном автомобиле и вести оттуда беспорядочную стрельбу. На кадрах видны тела погибших возле зданий.

Судя по записям очевидцев, стрельба произошла недалеко от базилики Святой Марии. В этом районе также приземлился медицинский вертолет.