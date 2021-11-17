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Повені в Канаді та США призвели до відключень. Стало відомо про першу жертву

Автор: Наталья Скороход

Сильний шторм, що обрушився на північний захід Тихого океану, призвів до повеней і зсувів в канадській Британській Колумбії і штаті Вашингтон в США. В результаті стихії загинула жінка, ще кілька людей зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Королівська канадська кінна поліція підтвердила, що було виявлено тіло жінки на місці зсуву. Ще кілька людей зникли безвісти, проте точна кількість поки невідома.

"Загальна кількість зниклих безвісти людей і транспортних засобів не підтверджена, проте слідчі отримали повідомлення про двох зниклих безвісти людей і вважають, що в результаті зсуву могли бути втрачені і інші зайняті транспортні засоби", - сказала сержант Джанель Шойхет.

На північ від Беллінгема влада заявила, що одна людина пропала безвісти після того, як її бачили в паводкових водах, коли вона чіплялася за дерево.

Нагадаємо, що у Канаді сталася повінь. Через це сотні людей застрягли на дорогах.

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