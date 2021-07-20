Повені в Європі: кількість жертв зросла до 200 осіб

В результаті повеней в Європі загинуло 200 осіб, понад 700 отримали травми різного ступеня тяжкості. Також відомо, що рятувальники досі розшукують десятки людей - всі вони вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Безперервні дощі в Західній Європі призвели до того, що Німеччина зіткнулася з найбільшим стихійним лихом за останні десятиліття. Офіційні особи країни підтвердили загибель щонайменше 117 осіб в Рейнланд-Пфальц, в результаті чого загальне число підтверджених загиблих склало 196 осіб і ще 749 отримали поранення станом на ранок понеділка.
Ще 46 людей загинули в сусідньому штаті Північний Рейн-Вестфалія, дві людини загинули в південному штаті Баварія, а 31 людина загинула в Бельгії.
Рятувальники досі розшукують тих, хто вижив. За даними видання, на даний час розшукується 170 осіб, які були оголошені зниклими безвісти в землі Рейнланд-Пфальц.
У сусідньому Північному Рейні-Вестфалії поліція Кельна заявила, що все ще розшукує щонайменше 150 осіб.
Нагадаємо, що кількість загиблих в Європі через повені зростає з кожним днем. 18 липня повідомлялося про 183 жертви.
Раніше повідомлялося, що через повені в Європі на одному з підприємств стався розлив нафти. Там заборонили риболовлю, купання і катання на човнах.