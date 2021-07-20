Повені в Європі: кількість жертв зросла до 200 осіб

Безперервні дощі в Західній Європі призвели до того, що Німеччина зіткнулася з найбільшим стихійним лихом за останні десятиліття. Офіційні особи країни підтвердили загибель щонайменше 117 осіб в Рейнланд-Пфальц, в результаті чого загальне число підтверджених загиблих склало 196 осіб і ще 749 отримали поранення станом на ранок понеділка.

Ще 46 людей загинули в сусідньому штаті Північний Рейн-Вестфалія, дві людини загинули в південному штаті Баварія, а 31 людина загинула в Бельгії.

Рятувальники досі розшукують тих, хто вижив. За даними видання, на даний час розшукується 170 осіб, які були оголошені зниклими безвісти в землі Рейнланд-Пфальц.

У сусідньому Північному Рейні-Вестфалії поліція Кельна заявила, що все ще розшукує щонайменше 150 осіб.



