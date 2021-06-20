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Повінь у Ялті: кількість зниклих безвісти і постраждалих зросла

Автор: Даша Харченко

Кількість людей, зниклих безвісти через повінь в Ялті, зросла до двох. Кількість постраждалих зросла до 24 осіб.

Про це повідомляє ТАСС.

Так, у 24 постраждалих зафіксовані легкі травми. Дві людини пропали безвісти, одна людина загинула.

Повідомляється, що пік підтоплення в окупованій Ялті пройдено.

Нагадаємо, Керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов назвав збитки від повені в Ялті катастрофічний.

Окупанти оголосили 18 червня в Ялті режим надзвичайної ситуації. Місто закривали на в'їзд, жителям забороняли виходити на вулицю.

Нагадавши, в окупованому Криму вже кілька днів йдуть сильні дощі. У Ялті в результаті повені постраждали 18 осіб. Відомо про одну загиблу людину і ще про одну зниклу безвісти.

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КримповіньЯлта