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Повінь у найбільшому місті Австралії: тисячі евакуйованих і затоплені дороги

Фото: евакуація населення у зв'язку з проливними дощами (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Влада Сіднея видала указ про евакуацію кількох тисяч жителів після того, як безперервні дощі затопили кілька передмість найбільшого міста Австралії. Синоптики попереджають про посилення опадів протягом наступних 12 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Адміністрація міста була змушена оголосити про евакуацію кількох тисяч людей зважаючи на великий ризик того, що вони будуть відрізані від основних комунікацій найближчими днями. Протягом наступних 24 годин може випасти близько 100 міліметрів опадів на великій території в Новому Південному Уельсі, від Ньюкасла до півдня Сіднея, на відстані понад 300 км, повідомляють метеорологи.

За останні дні в Сіднеї випало понад 200 міліметрів опадів, річки Непін і Хоксбері найближчим часом можуть вийти з берегів. Проливні дощі також викликали розлив головної греблі Сіднея.

Раніше повідомлялося, що Австралія вводить нові санкції проти Росії. Країна вводить заборону на імпорт російського золота, щоб РФ не могла фінансувати війну.

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Австралияевакуація