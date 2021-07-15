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Повінь у Німеччині: кількість жертв зросла

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кількість загиблих в результаті повені в Німеччині зросло до 33 осіб. Десятки вважаються зниклими безвісти. У рятувальній операції залучені військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Focus.

"Щонайменше 33 людини загинули в землях Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія", - цитує видання повідомлення поліції.

Уточнюється, що 18 людей загинули в найбільш постраждалому від повені районі Арвайлер (земля Рейнланд-Пфальц). У регіоні негода зруйнувала кілька житлових будинків. Крім того, потоки води знесли міст через річку Волм.

За словами міністра внутрішніх справ землі Рейнланд-Пфальц Роджера Левентца, зниклими безвісти вважаються до 70 осіб. У рятувальній операції залучені крім співробітників екстрених служб військові.

У затоплених містах з'явилися мародери. Вони намагаються грабувати магазини. Одного з підозрюваних поліції вдалося затримати під час спроби пограбувати ювелірну крамницю.

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