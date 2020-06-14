Повінь у Чернівецькій області розмила дороги у декількох селах

У неділю, 13 червня, внаслідок раптового підняття рівня води в річці Черемош розмило дороги у декількох селах Чернівецької області. Силовики забезпечують відведення транспорту від місця події.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області.

Як зазначається, сталося пошкодження доріг у селах Петраші, Підзахаричі, Розтоки та Дихтинець Путильського району.

"Нині відсутнє автомобільне сполучення між селищем міського типу Путила та містом Вижниця. Поліцейські забезпечують відведення транспорту від місця події. Прохання до гостей Вижницького та Путильського районів враховувати відсутність зазначеного сполучення під час планування маршруту руху", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про підвищення рівня води в українських річках.

Крім того, синоптики попередили про град у деяких регіонах України в неділю.

Також РБК-Україна писало, що у Закарпатській області через ускладнення погодних умов було затоплене село Приборжавське, негода також зруйнувала 4 мостові переходи.