Наводил российские ракеты на госпитали ВСУ в Николаеве: СБУ задержала агента РФ

"В первую очередь, врага интересовали локации военных госпиталей и других медучреждений, где проходили лечения и реабилитацию украинские защитники", - отмечают в ведомстве.



Как сообщают в СБУ, мужчина также пытался выявить места базирования боевых подразделений ВСУ и выяснить об имеющемся вооружении.



Кроме того, предатель "рисовал" для агрессора схемы оборонных пунктов вблизи ключевых мостов, по которым могла двигаться военная техника Сил обороны.



По имеющимся данным, оккупанты рассчитывали получить разведомости от своего информатора для подготовки ракетно-дроновых ударов по военной инфраструктуре областного центра. Однако, работники СБУ предотвратили такое развитие сценария, задержав злоумышленника в собственном доме.



Таким образом, были сорваны планы агрессора по серии воздушных атак на объекты украинских защитников.

Работал в местном коммунальном предприятии

По данным следствия, вражеским приспешником оказался сотрудник местного коммунального предприятия.

"Известно, что он попал в поле зрения захватчиков из-за своих прокремлевских взглядов, которые обнародовал в соцсетях. Поэтому на него дистанционно вышел представитель спецслужб РФ и предложил сотрудничество в войне против Украины", - отмечают в СБУ.

Для выполнения вражеских задач мужчина объезжал город на собственном автомобиле и скрыто фиксировал локацию "нужных" объектов.

Затем полученные сведения он отмечал на электронных картах, о чем «отчитывался» в анонимном чате своему российскому куратору.

Объявление подозрения

Информатору РФ объявлено о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения.

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит 12 лет тюрьмы.