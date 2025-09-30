RU

Война в Украине

Наводил КАБы на Константиновку: еще один агент РФ получил 15 лет тюрьмы

Фото: агент РФ, который наводил КАБы на Константиновку, получил 15 лет тюрьмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

К 15 годам тюрьмы приговорили еще одного российского агента, который наводил вражеские КАБы на Константиновку Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения получил агент ФСБ, который шпионил для врага в Донецкой области. Злоумышленника задержали в мае этого года в Константиновке, когда он наводил российские авиабомбы на прифронтовой город.

Как установило расследование, вражеское задание выполнял завербованный оккупантами 23-летний грузчик с местного рынка. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за собственных прокремлевских комментариев в Telegram-каналах.

После дистанционной вербовки агент начал обходить местность, чтобы выявить и передать куратору геолокации Сил обороны на территории общины.

Также он фиксировал маршруты движения колонн бронетехники украинских войск в направлениях логистических хабов и передовой.

В случае обнаружения потенциальных "целей" злоумышленник обозначал их на гугл-картах, а затем делал скриншот изображения с подробным описанием объекта и окружающей местности.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его. Во время обыска у вражеского соратника изъяли смартфон, который он использовал для сбора разведданных и координации своих действий с ФСБ.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

 

 

Приговоры агентам РФ

Напомним, недавно агента российской военной разведки (ГРУ) приговорили к 15 годам тюрьмы. Он корректировал вражеские удары по Запорожью.

Также агента российской военной разведки (ГРУ), который корректировал вражеские удары по Виннице и Сумах, приговорили к 15 годам тюрьмы.

На такой же срок осудили российского агента, который сливал маршруты движения военных эшелонов в Днепропетровской области.

Ранее мы также сообщали, что российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он шпионил за подразделениями ВСУ под видом женщины и корректировал ракетно-дронные атаки РФ по Одесской области.

Служба безопасности УкраиныДонецкая областьКонстантиновкаВойна в Украине