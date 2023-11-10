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Наводила ракеты на "зерновой коридор". В Одесской области задержана предательница

Пятница 10 ноября 2023 12:29
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Наводила ракеты на "зерновой коридор". В Одесской области задержана предательница Фото: в Одесской области задержан предатель (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины задержала предательницу в Одесской области, которая наводила российские ракеты на "зерновой коридор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Что случилось

Среди основных целей врага были:

  • места базирования Сил обороны;
  • логистические центры экспорта украинского зерна вблизи акватории Черного моря.

"Развединформация нужна была оккупантам для подготовки серии атак по военной и критической инфраструктуре региона с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе", - пишет пресс-служба.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и своевременно разоблачили предательницу.

Коллаборанткой оказалась жительница Приморского Одесской области. Коммуникацию она осуществляла через сына, который проживает в России и контактирует с вражескими спецслужбами. Во время обысков был изъят мобильный телефон, который предательница использовала в преступной деятельности.

Что грозит предательнице

Задержанной было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 114-2 - несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения;
  • ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: в Одесской области задержана предательница (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кропивницке Кировоградской области в это время задержали дельца, который планировал нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8.

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