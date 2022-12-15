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Даже дома. Военных будут проверять на наркотики и алкоголь по-новому

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Украина, Четверг 15 декабря 2022 17:20
Даже дома. Военных будут проверять на наркотики и алкоголь по-новому Фото: военных будут проверять на наркотики и алкоголь в любом месте и в любое время (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада приняла законопроект об усилении ответственности для военных за употребление наркотиков и алкоголя. По новым правилам, военных будут проверять на алкоголь и наркотики в любое время и в любом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Верховной Рады Украины.

Так, Рада приняла Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке. Его уже подписал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Данный документ предусматривает проверку военнослужащих в случае, если есть основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Под проверку подпадают:

  • военнообязанные и резервисты во время собрания;
  • военнослужащие.

Где могут проверять военных:

  • на улицах;
  • в закрытых спортивных сооружениях;
  • в скверах и парках;
  • во всех видах общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения);
  • в запрещенных законом других местах.

Обзор на алкогольное, наркотическое или иное опьянение может производиться только должностным лицом, уполномоченным на то начальником органа управления Военной службы правопорядка ВСУ или командиром (начальником) воинской части или иного военного формирования, а также правоохранительного органа специального назначения в случае нахождения военных в части или при исполнении воинских обязанностей. Обзор производится с использованием специальных технических средств и тестов.

В случае несогласия на проведение осмотра состояния алкогольного, наркотического или другого или в случае несогласия с его результатами, осмотр проводится в учреждениях здравоохранения. Список учреждений здравоохранения, которым предоставляется право проведения осмотра лица утверждается управлениями здравоохранения местных государственных администраций. Проведение осмотра в других заведениях запрещается.

Предусмотрено наказание:

  • для солдат и офицеров - штраф от 100 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до семи суток.
  • для командиров, не отстранивших военного, находящегося в состоянии опьянения, - штраф от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест с содержанием на гауптвахте на срок до десяти суток.

Напомним, в Верховной раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается усилить наказание для военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть.

Ранее мы писали, что Верховная рада приняла закон, предусматривающий возможность предоставления военнослужащим отпусков во время военного положения.

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