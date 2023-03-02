Даже сажали дрон на самолет. Партизаны две недели следили за А-50 в Беларуси (видео)

Во время одной из таких операций по разведке беспилотник залетал на охраняемую территорию аэродрома, пролетал вблизи российского военного самолета ДРЛО А-50У, а также садился на его радиолокационную станцию.

Такую операцию и видно на видео, которое передала боевая группа участников плана "Перамога".

При этом Bypol удивляется, что на такие действия никак не среагировали ППО и средства антидроновой борьбы, на разработку и производство которых были затрачены десятки миллионов рублей из бюджетных средств.

"А докладывалась ли информация об этих инцидентах самоназначенному правителю? Конечно же нет", - добавляют белорусы.

Напомним, что российский самолет А-50атаковали беспилотники, переоборудованными под дроны-камикадзе, которые переносили взрывчатку. После атаки на самолете изменился цвет крыльев и тарелки.

Кроме того, сегодня "Беларускі Гаюн" сообщало, что самолет ДРЛО А-50У вылетел с Беларуси и пересек границу с Россией. Вероятно, он направляется на Авиационный ремонтный завод в Таганроге.

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