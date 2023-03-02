RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Даже сажали дрон на самолет. Партизаны две недели следили за А-50 в Беларуси (видео)

Иллюстративное фото: партизаны две недели следили за А-50 в Беларуси (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусские партизаны на протяжении двух недель вели авиаразведку с помощью беспилотников гражданского на аэродроме "Мачулищи", где стоял российский разведывательный самолет А-50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оппозиционную группу Bypol.

Во время одной из таких операций по разведке беспилотник залетал на охраняемую территорию аэродрома, пролетал вблизи российского военного самолета ДРЛО А-50У, а также садился на его радиолокационную станцию.

Такую операцию и видно на видео, которое передала боевая группа участников плана "Перамога".

При этом Bypol удивляется, что на такие действия никак не среагировали ППО и средства антидроновой борьбы, на разработку и производство которых были затрачены десятки миллионов рублей из бюджетных средств.

"А докладывалась ли информация об этих инцидентах самоназначенному правителю? Конечно же нет", - добавляют белорусы.

Напомним, что российский самолет А-50атаковали беспилотники, переоборудованными под дроны-камикадзе, которые переносили взрывчатку. После атаки на самолете изменился цвет крыльев и тарелки.

Кроме того, сегодня "Беларускі Гаюн" сообщало, что самолет ДРЛО А-50У вылетел с Беларуси и пересек границу с Россией. Вероятно, он направляется на Авиационный ремонтный завод в Таганроге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусь