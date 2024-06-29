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Даже после повышения тарифа на свет его размер не покрывает стоимость производства, - ICC Ukraine

Суббота 29 июня 2024 21:26
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Даже после повышения тарифа на свет его размер не покрывает стоимость производства, - ICC Ukraine Фото: даже после повышения тарифа на свет его размер не покрывает стоимость производства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Тариф на электроэнергию для населения был увеличен, потому что государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" уже не имели возможности финансировать предварительный тариф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александра Трохимца.

Он пояснил, что финансирование тарифа на электроэнергию для населения возложено на государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Однако во время войны "Энергоатом" потерял почти половину своих мощностей из-за оккупации Запорожской АЭС, а "Укрэгидроэнерго" потеряла значительное количество генерации в результате обстрелов энергетики.

"Чисто с финансовой точки зрения ни одному, ни другому, уже нечем было покрывать эти расходы. В результате образовалась целая цепь долгов на рынке электроэнергии, которая уже достигла около 100 млрд грн", - сказал Трофимец.

Эксперт добавил, что крупнейшим должником является "Энергоатом" и он формирует долги перед другими энергетическими компаниями, которые в свою очередь также начинают накапливать долги.

"Более того, даже сегодняшняя цена не покрывает стоимость производства и транспортировки к конечному потребителю. Но как минимум эта финансовая дыра становится меньше и меньше она генерирует долгов", - подчеркнул Трофимец.

Он добавил, что рано или поздно нужно перейти на рыночное ценообразование, а люди, которые не смогут платить рыночный тариф - должны получать помощь от государства.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения позволит снизить нагрузку государственного "Энергоатома" и стабилизировать ситуацию на энергорынке.

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