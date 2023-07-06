ua ru
Чт, 06 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Даже без Месси. МЛС обновила рекорд посещаемости на дерби Лос-Анджелеса

Новина українською →
Лос-Анджелес, Четверг 06 июля 2023 11:00
Даже без Месси. МЛС обновила рекорд посещаемости на дерби Лос-Анджелеса Фото: Новый рекорд зафиксировали на "Роуз Боуле" (facebook.com/LAFC)
Автор: Антон Федорцив

Поединок регулярного чемпионата североамериканской Major League Soccer между "Лос-Анджелесом" и "Лос-Анджелес Гэлакси" собрал наибольшее количество зрителей в истории соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pro Soccer Wire.

Дерби Города Ангелов провели в пригороде Лос-Анджелеса – Пасадине. Ареной противостояния выбрали мультиспортивный стадион "Роуз Боул".

Матч "Лос-Анджелеса" против "Гэлакси" посетили 82 110 болельщиков. Предыдущий рекорд продержался чуть больше года. Весной 2022-го на домашний поединок "Шарлотта" против тех же "галактикосов" пришли 74 479 зрителей.

Рост интереса к МЛС этим летом получил дополнительный импульс. В июне "Интер Майами" объявил о переходе семикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси. "Чапли" уже расширяют домашний стадион, но даже после реконструкции арена будет вмещать всего 22 тысячи.

Дерби Лос-Анджелеса завершилось победой "Гэлакси" (2:1). После поражения "Лос-Анджелес" опустился на 3 место Западной конференции МЛС. В свою очередь "Гэлакси" идет на предпоследней, 13-й строчке.

К слову, ранее "Интер Майами" раскрыл финансовые детали контракта с новичком Месси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лос-Анджелес
NEWS
Ученый объяснил, почему йод не поможет в случае теракта на ЗАЭС
Ученый объяснил, почему йод не поможет в случае теракта на ЗАЭС
DAILY
Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Александр Харченко: По Запорожской АЭС теоретически есть два больших негативных сценария