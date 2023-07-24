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Даже не прячутся. В Мариуполе заметили наибольшее передвижение россиян за последние месяцы

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Мариуполь, Понедельник 24 июля 2023 09:40
Даже не прячутся. В Мариуполе заметили наибольшее передвижение россиян за последние месяцы Фото: в Мариуполе заметили наибольшее передвижение россиян за последние месяцы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области заметили самую большую переброску техники и живой силы российской армии. Подобного не было уже несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем большое передвижение вражеских сил через Мариуполь в направлении Бердянска", - рассказал он.

В частности, по данным Андрющенко, зафиксировано по меньшей мере две колонны по 30 единиц в течение воскресенья из Новоазовского направления в сторону Мангуш/Бердянск.

"Грузовики с БК и прицепленными пушками класса "Рапира", топливозаправщики и автобусы с пока живой силой. Наиболее открытое перемещение за последние месяцы с начала лета", - добавил советник мэра.

Ситуация в Мариуполе

Временно оккупированный РФ Мариуполь Донецкой области был захвачен российскими войсками в первые дни масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. С тех пор город оккупанты используют как своеобразный "хаб" для переброски техники и войск к линии фронта. В то же время там постоянно звучат взрывы, которые точечно уничтожают места расположения врага.

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