Зачем Украине ракеты Taurus и можно ли ими разрушить Крымский мост: объяснение эксперта

Один из аргументов Германии против передачи Taurus состоит в том, что они якобы не смогут изменить ход российско-украинской войны.

В феврале глава специального штаба по вопросам Украины в минобороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг говорил, что важнее то, как Силы обороны пользуются уже имеющими. По его словам, ни одна дальнобойная система сама по себе не может обеспечить перелом.

Необходимость Taurus для Украины

Эксперт Валерий Рябых отмечает, что Taurus и американские Storm Shadow нужны для подготовки будущего поля боя, в первую очередь по поводу деоккупации Крыма. Для уничтожения военных объектов на полуострове, базах хранения, воинских частей и т.д.

"Невооруженным глазом видно, что они могут оказать существенное влияние на возможности по освобождению Крыма. А, следовательно, и на возможности по освобождению всего нашего юга. Потому что ключ к освобождению южных регионов лежит в Крыму, в прерывании логистических цепочек в секторе Крыма. И потому на ракеты есть большие надежды", - рассказал он.

По словам эксперта, бетонобойная боеголовка Taurus вполне способна уничтожить Крымский мост.

"Удар по бетонным опорам с большей вероятностью гарантирует настолько сильное поражение, что у окупантов не хватит времени для восстановления моста. Времени, за которое украинская сторона успеет провести деоккупацию юга и полуострова", - отметил Рябых.

Однако он отметил, что для достижения успеха Taurus следует использовать в комплексе с другим оружием.

"Инструкция" по уничтожению Крымского моста

Рябых обратил внимание на недавно опубликованную "инструкцию" от обозревателей проекта "Ukraine Battle Map".

В соответствии с ней перед основным ударом следует запустить БПЛА, чтобы отвлечь вражескую ПВО и ударить по ней ATACMS. Затем опоры моста должны атаковать немецкие ракеты, ATACMS и морские дроны Sea Baby.

Для успешной операции понадобится 20-30 ракет Taurus, 20 ракет ATACMS M5/M57E, 10 ракет ATACMS M39A1 и 10-20 морских дронов.

Такая комбинация приведет к разрушению железнодорожного и автомобильного моста и обрушения, по крайней мере, в одном или двух местах, что непосредственно отрежет российские силы от Крыма.

"Сочетание баллистических и крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, ракет-обманок - это комплексная задача для качественного поражения объекта", - подытожил эксперт.

Taurus для Украины

Украина еще в прошлом году призвала Германию начать передачу дальнобойных ракет Taurus. Это происходило на фоне старта поставок в Украину ракет Storm Shadow/SCALP из Великобритании и Франции.

Главным препятствием в вопросе Taurus для Украины стала позиция канцлера Германии Олафа Шольца. Он обеспокоен тем, что такое вооружение могут использовать для ударов по территории России.

Также канцлер заявлял, что в случае передачи немецким военным якобы придется участвовать в наведении ракет на цели, что может быть прямым участием Германии в войне.

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