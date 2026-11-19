Президент США Дональд Трамп стремится закрепить дипломатические успехи после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным дают ему шанс продемонстрировать внешнеполитические результаты до перехода Конгресса под контроль демократов.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новая "Ялта" или только фото: зачем Трампу, Си Цзиньпину и Путину саммит и какие риски для Украины".
По мнению исполнительного директора Института исследований национальной политики на Тайване Хун-жэнь Вана, главная цель Трампа на встрече - восстановить дипломатическую инициативу после проигрыша его партии на выборах 3 ноября.
В январе демократы должны взять под контроль обе палаты Конгресса. Поэтому у президента остается ограниченное время, чтобы показать весомые результаты во внешней политике без риска блокирования его инициатив.
"Потенциальная встреча с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным позволила бы ему предстать в роли ключевой фигуры в решении одних из самых серьезных вызовов безопасности в мире. Впрочем, я бы не рассматривал это только как попытку восстановить поддержку внутри страны", - отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.
По оценке Вана, более широкая стратегическая цель американского президента - сократить расходы на одновременное противостояние с Китаем, Россией и Ираном.
Контроль над ядерными вооружениями стал основой для вовлечения Москвы и Пекина в диалог после завершения действия договора СНВ-3 в феврале.
Обсуждение войны в Иране и возможные кулуарные разговоры об Украине также могут дать Белому дому возможность быстрее достичь дипломатических результатов.
При этом Ван предупреждает: стабилизация отношений Вашингтона и Пекина не обязательно будет означать укрепление безопасности американских союзников.
Хотя диалог способен снизить риск прямого военного столкновения, Китай может продолжать давление на Тайвань в "серой зоне" даже во время переговоров с Трампом по другим вопросам.
Напомним, трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
Что известно о саммите и какие ожидания Киева - РБК-Украина собрало в отдельном материале.