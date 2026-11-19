По мнению исполнительного директора Института исследований национальной политики на Тайване Хун-жэнь Вана, главная цель Трампа на встрече - восстановить дипломатическую инициативу после проигрыша его партии на выборах 3 ноября.

В январе демократы должны взять под контроль обе палаты Конгресса. Поэтому у президента остается ограниченное время, чтобы показать весомые результаты во внешней политике без риска блокирования его инициатив.

"Потенциальная встреча с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным позволила бы ему предстать в роли ключевой фигуры в решении одних из самых серьезных вызовов безопасности в мире. Впрочем, я бы не рассматривал это только как попытку восстановить поддержку внутри страны", - отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Какой еще интерес есть у Трампа

По оценке Вана, более широкая стратегическая цель американского президента - сократить расходы на одновременное противостояние с Китаем, Россией и Ираном.

Контроль над ядерными вооружениями стал основой для вовлечения Москвы и Пекина в диалог после завершения действия договора СНВ-3 в феврале.

Обсуждение войны в Иране и возможные кулуарные разговоры об Украине также могут дать Белому дому возможность быстрее достичь дипломатических результатов.

Какие риски для союзников США

При этом Ван предупреждает: стабилизация отношений Вашингтона и Пекина не обязательно будет означать укрепление безопасности американских союзников.

Хотя диалог способен снизить риск прямого военного столкновения, Китай может продолжать давление на Тайвань в "серой зоне" даже во время переговоров с Трампом по другим вопросам.