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Свириденко готовят к руководству "Нафтогазом", но есть юридическая проблема, - источник

09:11 13.08.2026 Чт
3 мин
Специалисты говорят, что по поводу назначения Свириденко могут возникнуть вопросы
aimg Елена Чупровская aimg Юрий Дощатов
Фото: бывший премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com KabminUA)

Политическое решение о назначении бывшего премьер-министра Юлии Свириденко руководителем НАК "Нефтегаз Украины" уже принято. Ожидается, что наблюдательный совет компании может формализовать это решение в ближайшее время.

По словам собеседников издания, Свириденко могут назначить членом правления НАК и одновременно исполняющим обязанности председателя правления компании.

При этом полноценным главой правления "Нафтогаза" она сможет стать только по итогам конкурса, который должен объявить наблюдательный совет НАК.

Для чего Свириденко нужна в "Нефтегазе"

Основным мотивом назначения Свириденко в "Нафтогаз" является необходимость усилить переговоры с международными партнерами для привлечения дополнительного финансирования импорта газа.

"Это скорее политическое предназначение для Юлии Анатольевны с целью договариваться с партнерами и искать дополнительные деньги для "Нафтогаза", - рассказал один из собеседников издания, знакомый с обсуждением идеи нового назначения экс-премьера.

Антикоррупционная норма закона не действует

Назначение Свириденко в НАК может вызвать ряд вопросов с юридической точки зрения.

Согласно статье 26 закона "О предотвращении коррупции", бывшие чиновники в течение года после увольнения не могут занимать руководящие должности в компаниях, по которым они ранее принимали решение.

Свириденко как глава правительства принимала участие в принятии решений Кабмина по деятельности "Нефтегаза".

Для оправдания назначения планируется использовать устав компании, который был изменен в 2022 году для назначения главой НАК Алексея Чернышева. Он, как бывший министр, тоже не мог быть назначен главой "Нефтегаза".

Норма о трудоустройстве бывших чиновников ст. 26 антикоррупционного закона действует для компаний, являющихся "юридическим лицом частного права".

Именно такова была НАК до изменения устава.

Чтобы назначить Чернышева, Кабмин исключили из устава пункт о правовом статусе юридического лица. Таким образом, формально годовое ограничение назначения руководства компании перестало действовать.

"Эти изменения не отменены. Фактически они и сейчас дают основания для назначения нового руководителя НАК, несмотря на норму антикоррупционного закона", - говорится в публикации.

Несколько специалистов в области корпоративного права, с которыми общалось РБК-Украина, считают возможное назначение юридически спорным.

"Если по поводу назначения экспремьера в НАК у партнеров возникнут вопросы, то это окажет влияние на ее способность привлекать средства для компании", - говорится в материале.

Ранее РБК-Украина также писала, что президент Украины Владимир Зеленский наградил Свириденко орденом князя Ярослава Мудрого V степени после отставки.

Ранее сообщалось, что она может стать послом Украины в США, но теперь появилась информация, что кандидатом на этот пост является заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

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