Свириденко готовят к руководству "Нафтогазом", но есть юридическая проблема, - источник

Политическое решение о назначении бывшего премьер-министра Юлии Свириденко руководителем НАК "Нефтегаз Украины" уже принято. Ожидается, что наблюдательный совет компании может формализовать это решение в ближайшее время.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "РФ готовит удары по газу: хватит ли запасов на зиму и чем "Нафтогазу" поможет Свириденко".
По словам собеседников издания, Свириденко могут назначить членом правления НАК и одновременно исполняющим обязанности председателя правления компании.
При этом полноценным главой правления "Нафтогаза" она сможет стать только по итогам конкурса, который должен объявить наблюдательный совет НАК.
Основным мотивом назначения Свириденко в "Нафтогаз" является необходимость усилить переговоры с международными партнерами для привлечения дополнительного финансирования импорта газа.
"Это скорее политическое предназначение для Юлии Анатольевны с целью договариваться с партнерами и искать дополнительные деньги для "Нафтогаза", - рассказал один из собеседников издания, знакомый с обсуждением идеи нового назначения экс-премьера.
Назначение Свириденко в НАК может вызвать ряд вопросов с юридической точки зрения.
Согласно статье 26 закона "О предотвращении коррупции", бывшие чиновники в течение года после увольнения не могут занимать руководящие должности в компаниях, по которым они ранее принимали решение.
Свириденко как глава правительства принимала участие в принятии решений Кабмина по деятельности "Нефтегаза".
Для оправдания назначения планируется использовать устав компании, который был изменен в 2022 году для назначения главой НАК Алексея Чернышева. Он, как бывший министр, тоже не мог быть назначен главой "Нефтегаза".
Норма о трудоустройстве бывших чиновников ст. 26 антикоррупционного закона действует для компаний, являющихся "юридическим лицом частного права".
Именно такова была НАК до изменения устава.
Чтобы назначить Чернышева, Кабмин исключили из устава пункт о правовом статусе юридического лица. Таким образом, формально годовое ограничение назначения руководства компании перестало действовать.
"Эти изменения не отменены. Фактически они и сейчас дают основания для назначения нового руководителя НАК, несмотря на норму антикоррупционного закона", - говорится в публикации.
Несколько специалистов в области корпоративного права, с которыми общалось РБК-Украина, считают возможное назначение юридически спорным.
"Если по поводу назначения экспремьера в НАК у партнеров возникнут вопросы, то это окажет влияние на ее способность привлекать средства для компании", - говорится в материале.
Ранее РБК-Украина также писала, что президент Украины Владимир Зеленский наградил Свириденко орденом князя Ярослава Мудрого V степени после отставки.
Ранее сообщалось, что она может стать послом Украины в США, но теперь появилась информация, что кандидатом на этот пост является заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.