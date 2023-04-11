Зачем России новые методы мобилизации и поможет ли это Кремлю: мнение эксперта

По словам эксперта, у Кремля есть проблема с мобилизацией россиян, поскольку она полностью не закрывает потребности в зоне боевых действий. В среднем мобилизационный потенциал россиян - это примерно 20 тысяч в месяц, тогда как нужно примерно где-то 50 тысяч и больше.

Сейчас в России проходит весенний призыв, в рамках которого планируется привлечь в армию почти 150 тысяч срочников. Однако, как отмечает Коваленко, их нельзя сразу отправить на войну, поскольку такие решения спровоцируют скандалы, которые были в начале полномасштабного российского вторжения. Единственный путь - заставить срочника перейти на службу по контракту.

"Это реально и возможно. Поскольку РФ - это репрессивная страна и моральное и психологическое давление на срочников для принуждения их подписывать контракт будет там вполне логично и ожидаемо. Так, сегодня он срочник, завтра он контрактник, а через две недели он уже под Бахмутом. Но все равно это не позволит агрессору выйти на те параметры, чтобы каждый месяц полноценно себя обеспечивать необходимым ресурсом", - отмечает эксперт.

По его мнению, одобренные Госдумой новые методы являются экспериментом Кремля по расширению репрессивных методов мобилизации населения.

"Это один из элементов, который может повысить мобилизацию. РФ нужно больше человеческого ресурса, так что она сейчас ищет варианты, как этим гарантированно можно себя обеспечить", - пояснил он.

Поможет ли это агрессии РФ

Как считает Коваленко, даже если россияне смогут с помощью новых методов мобилизовать достаточное количество бойцов, придется еще решить вопрос их обеспечения.

"Вот в чем проблема. А с обеспечением у них дефицит и это заметно было еще во время их так называемой "долевой мобилизации" прошлой осенью. Решат ли они эту проблему? Нет, решить не смогут", - считает эксперт.

Кроме того, по словам Коваленко, у россиян есть проблема и с качеством этих мобилизованных, поскольку они нуждаются в подготовке и обучении, а выделяемые на это сроки недостаточны.

"Эти учения ограничены, мобилизованные получают какие-то базовые навыки, а этого недостаточно, чтобы отправляться в зону боевых действий. Следовательно, у них гарантированно повышается количество погибших в неделю, в месяц. В общем антирекорд за антирекордом", - отметил он.

По мнению эксперта, запрет на выезд россиян за границу должен помочь Кремлю с выполнением плана по мобилизации. Такое ограничение, по его словам, поможет избежать ситуации осени 2022 года, когда россияне массово устремились за границу из-за объявления "частичной" мобилизации.

"Когда они пытались мобилизовать 300 тысяч, а из страны сбежало почти 1 млн или больше, есть разные цифры. Но в общем сбежало больше, чем мобилизовались. Следовательно, сейчас Россия должна подготовиться так, чтобы во время этих процессов вообще из страны невозможно было убежать. Для этого там сейчас подстраивают конституцию. А также нужно, чтобы у власти были неограниченные возможности по именно призыву этого ресурса", - резюмировал он.