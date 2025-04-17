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Зачем в России разрешили деятельность "Талибана": разъяснение ЦПД

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия стремится использовать Афганистан как транзитный хаб для обхода санкций и доставки необходимых товаров, а также экспорта газа в Индию. Именно поэтому в РФ приостановили запрет деятельности движения "Талибан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

В ЦПД напомнили, что в мае 2024 года российский диктатор Владимир Путин публично заявил, что эта организация - фактическая власть в Афганистане, с которой надо "выстраивать отношения".

"Талибан" - это исламистское движение, известное своей репрессивностью, нарушением прав женщин, казнями людей и бывшей поддержкой главаря "Аль-Каиды" Осамы бен Ладена. Несмотря на запрет движения в России, в течение прошлых лет Кремль вел сотрудничество с исламистами, приглашая их представителей на экономические форумы и заключая с ними соглашения.

"Таким образом, РФ стремится использовать Афганистан как транзитный хаб для обхода санкций и доставки необходимых товаров, а также для экспорта газа в Индию", - пояснили в Центре.

 

В России приостановили запрет "Талибана"

Напомним, сегодня, 17 апреля, Верховный суд России приостановил запрет на деятельность в стране движения "Талибан". Его исключат из списка террористических организаций.

В России "Талибан" был признан террористической организацией в 2003 году. До этого талибов признал террористами Совет безопасности ООН.

В конце 2024 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству РФ исключать "Талибан" из списка террористических организаций России.

В то же время российские военкорреспонденты сообщили, что указ будет способствовать сближению РФ с "Талибаном". Параллельно один блогер заявил, что "Талибан" продемонстрировал свои намерения принести мир в Афганистан, что откроет новые торговые пути для России.

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