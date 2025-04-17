Зачем в России разрешили деятельность "Талибана": разъяснение ЦПД

В ЦПД напомнили, что в мае 2024 года российский диктатор Владимир Путин публично заявил, что эта организация - фактическая власть в Афганистане, с которой надо "выстраивать отношения".

"Талибан" - это исламистское движение, известное своей репрессивностью, нарушением прав женщин, казнями людей и бывшей поддержкой главаря "Аль-Каиды" Осамы бен Ладена. Несмотря на запрет движения в России, в течение прошлых лет Кремль вел сотрудничество с исламистами, приглашая их представителей на экономические форумы и заключая с ними соглашения.

"Таким образом, РФ стремится использовать Афганистан как транзитный хаб для обхода санкций и доставки необходимых товаров, а также для экспорта газа в Индию", - пояснили в Центре.