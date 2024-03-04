Зачем россияне слили разговор немецких офицеров: мнение эксперта

Российские военные специально выдержали время между получением разговора немецких офицеров о помощи Украине, и сливом данной информации.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что не зря между записью и сливом прошло почти две недели.

По его словам, россияне ждали обострения дискуссии по Taurus и новых заявлений о недопустимости привлечения Германии к российско-украинской войне.

"Вот они и дождались. Они слили разговор, когда канцлер снова продемонстрировал определенную уязвимость. И следует признать, слили удачно, провели неплохую операцию. Именно для того, чтобы дискредитировать Шольца (канцлера Германии Олафа Шольца, - ред.), поскольку понимали, что на фоне его заявлений это породит домыслы о том, что Германия, мол, планирует какие-то военные действия. Спецоперация подтвердила, как думают в России, что канцлер прав, поскольку об этом же говорят немецкие военные", - рассказал он.

Перехват разговора немецких офицеров

На днях российская пропагандистка Маргарита Симонян опубликовала аудиозапись, где старшие офицеры ВВС Германии обсуждают теоретические возможности использования Украиной немецких крылатых ракет Taurus. В частности, на аудиозаписи обсуждалась возможность удара ракетами Taurus по так называемому Крымскому мосту.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что это событие будет быстро расследовано. Немецкое же Федеральное ведомство военной контрразведки начало проверку возможного перехвата российской стороной разговоров немецких офицеров.

Кроме этого в Минобороны Германии подтвердили факт перехвата разговора немецких офицеров, но проверяли достоверность опубликованной россиянами записи.

После вице-председатель парламентской группы "Зеленых" Агнешка Брюггер обвинила Россию и диктатора Владимира Путина в попытке дестабилизировать ситуацию в Германии.

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