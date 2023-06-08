Зачем россияне подорвали Каховскую ГЭС: мнения экспертов

Стоит отметить, что аналитики Института изучения войны (ISW) видят прагматичный интерес окупантов в затоплении нижнего течения Днепра. В частности, ее расширение должно усложнить украинские попытки контрнаступления из-за и так сложного для форсирования водного объекта. И некоторые опубликованные кадры позволяют предположить, что несколько позиций ВСУ у реки были затоплены и бойцы были вынуждены отойти.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко соглашается с тем, что враг в Херсонской области боится возможного форсирования Днепра украинскими силами. Но также могут быть сопутствующие цели.

"Они спровоцировали столь масштабную катастрофу, чтобы отвлечь наши ресурсы на решение гуманитарных проблем. Таким образом они хотят замедлить подготовку к контрнаступлению", - отметил он.

Хотя, возможно, в действиях россиян по уничтожению дамбы не следует искать логики. Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что для нормального форсирования у ВСУ нет технических возможностей. И напоминает, что единственный крупный десантный корабль "Константин Ольшанский" с 2014 находится в оккупированном Севастополе.

По его мнению, другие элементы ВМС не способны обеспечить перемещение достаточного количества военной техники и личного состава с правого на левый берег.

"Но мне кажется, что россияне пытаются избежать даже призрачных рисков, связанных с украинским контрнаступлением. И поэтому прибегли к такой дерзкой провокации. Очевидно, что они также затопили свои окопы и другие возводившиеся несколько месяцев оборонительные сооружения. Теперь нужно время на их восстановление", - отметил Селезнев.

Эксперт Алексей Гетьман назвал еще одну возможную цель.

По его словам, россияне понимают, что не смогут сдержать наступление на юге и уже ищут пути ухода. Говорить об отступлении нельзя, а историю с "жестом доброй воли" вряд ли удастся продать в третий раз. Остается одно - они могут сослаться на то, что якобы Украина взорвала дамбу и затопила защитные сооружения на левом берегу. После этого вынужденно отойдут минимум на 10-15 километров.

"Какая именно цель была главной, мы узнаем потом. А может, и не узнаем. По большому счету, какая разница? Это террористический акт. Подрыв дамбы по нормативным документам ООН приравнен к применению оружия массового уничтожения", - добавил он.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно подорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и подорвали плотину.

Из-за подрыва ГЭС под воду пошел ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В частности, в Херсонской области уже затоплено 600 кв. км. Худшая ситуация складывалась на левом берегу Днепра, который пока находится под враждебной оккупацией. При этом россияне не помогают жителям в затопленных районах и не разрешают эвакуироваться.

Кроме того, в оккупированных Олешках из-за затопления погибли три человека, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве.

Зачем Россия подорвала Каховскую ГЭС и "смыла" свою оборону, - читайте в материале РБК-Украина.