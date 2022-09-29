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Зачем Россия взорвала "Северный поток": эксперты назвали финансовые причины

Фото: "Северный поток" были взорван Россией, чтобы не платить неустойки (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Взрывы на газопроводе "Северный поток" позволяют России списать прекращение поставок газа на форс-мажор. В Москве не хотят платить неустойку по контрактам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Взрывы на "Северных потоках". Кто за этим стоит и почему в Европе боятся новых терактов".

Авария на газопроводах сейчас на руку России, и именно она ее организовала, считает директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. "России был нужен форс-мажор, чтобы оправдать невыполнение контрактов по поставкам газа "Газпромом", вот она его и создала", - заявил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Россия, добиваясь отмены санкций из-за войны с Украиной, под разными предлогами сокращает поставки газа в страны Европы как через "Северный поток -1", так и через Украину, что впоследствии грозит Москве арбитражными разбирательствами из-за невыполнения контрактов.

Директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, что ни о каких природных причинах аварии на газопроводах говорить оснований нет. "Однозначно причиной были сознательные действия. Абсолютно понятно, что это был преднамеренный акт саботажа", - заявил Униговский в комментарии РБК-Украина.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на неработающих трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Издание The Times сообщило, что Россия могла подорвать "Северные потоки" подводным дроном.

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Северный поток