Зачем Россия хочет добиться паузы в боевых действиях: объяснение Буданова

"Россиянам нужна пауза, чтобы восстановить силы. Есть все признаки для этого. Они вышли на максимум своего производства. Больше невозможно произвести, чем производится уже", - сказал Буданов.

По его словам, один день войны обходится России примерно в один миллиард долларов.

"Вы понимаете, какие это деньги? 41% официального бюджета", - подчеркнул глава ГУР МО.

Глава ГУР заметил, что в отличие от Украины, россиянам приходится тратить свои деньги.

"У нас есть партнеры в этом плане, а они свои средства тратят", - добавил он.

Россия планирует увеличить производство

Ранее стало известно о том, что Россия планирует изготовить в 2025 году сотни ракет для атак по территории Украины, в частности 750 баллистических ракет 9М723 для ОТРК "Искандер" и 560 крылатых ракет Х-101. Однако эти планы пока не подтверждены официально, и вопрос в том, реально ли их реализовать.

По данным СМИ, прогнозируемый темп производства крылатых ракет Х-101 составляет около 46 единиц в месяц, что указывает на поддержание текущего уровня производства. Для баллистических ракет 9М723 темп должен вырасти до 62 единиц в месяц, что на 25% больше темпов декабря 2024 года.

А вот заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии РБК-Украина заявил, что Россия увеличивает выпуск некоторых типов ракет. В частности крылатых ракет Х-101 и ракет "Кинжал", но общий рост производства высокоточных ракет не превышает 1,5 раза.