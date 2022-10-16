Зачем продлевать "зерновое соглашение": объяснение Зеленского

"Должны сделать все, чтобы украинский зерновой экспорт только расширялся. Это и для наших людей рабочие места, и экспортные доходы. Плюс средства, чтобы провести посевную в следующем году. Но и для всего мира - одна из ключевых гарантий стабильности", - сказал он.

Президент напомнил, что когда РФ заблокировала украинские порты и разрушила нормальные цепочки снабжения продовольствием, она вернула проблему искусственного голода в мире.

Однако украинский экспорт возобновился, и с июля наша страна поставляет тот объем продовольствия, который возвращает мировому рынку стабильность.

"И хотя наши экспортные возможности еще далеко не полны, все же мы смогли экспортировать почти 8 млн тонн продовольствия по морскому пути - это более 300 судов. 60% этого объема было направлено в Африку и Азию. Это глобальная миссия нашей страны: и благодаря украинским поставкам целые регионы мира сохраняют социальную и политическую безопасность", - сказал Зеленский.