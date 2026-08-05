Зачем налоговой открыли данные о пересечении границы: разъяснение ГПСУ

Электронный обмен данными между Государственной пограничной службой и Государственной налоговой службой служит исключительно ускорению процедур и полностью отвечает действующему законодательству.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление .

Зачем нужен электронный обмен

По словам спикера, переход в цифровой формат позволит отказаться от бумажных запросов и значительно сократит время на обработку информации.

Для технической настройки системы и соблюдения мер защиты данных потребуется около месяца.

"Фактически это позволит обмениваться информацией в электронном виде. До этого также происходило сотрудничество по предоставлению информации по запросу, но это было в бумажном виде, и на это уходило больше времени и для оформления, и для обработки, и для предоставления ответов", - пояснил Демченко.

Запросы будут формироваться в электронной форме с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи (КЭП), а ответы будут предоставляться почти мгновенно.

Ответ на упреки о "слежке"

Спикер ГНСУ категорически опроверг заявления о якобы незаконности действий пограничников или "слежки" за гражданами, подчеркнув, что Налоговая служба и раньше получала эти данные, но в ручном режиме.

"Государственная налоговая служба и до этого получала такую информацию, но в бумажном виде. Электронный взаимообмен позволит быстрее определить налоговое резидентство для расчета налоговых обязательств и избежания двойного налогообложения, предотвращения фиктивных операций", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что цифровизация также поможет выявлять факты, когда финансовые документы выписываются в Украине, а подписанты действительно находятся за рубежом.