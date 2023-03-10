Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации

После Революции 2014 года, когда Украина взяла курс на членство в ЕС, фиксация доходов и имущества политиков и чиновников стала одним из основных требований западных партнеров в рамках борьбы с коррупцией.

Закон об электронном декларировании приняли в 2016 году. И хотя его рассмотрение и голосование затягивалось, оспаривалось, в итоге система заработала и стала показывать результат. Доступ к доходам чиновников и депутатов стали иметь все без исключения.

Год назад, с начала полномасштабного вторжения, декларирование приостановили якобы в целях безопасности "субъектов декларирования". После затяжной паузы в Раде обсуждается вопрос о том, как восстановить работу системы.

Девятилетняя борьба с коррупцией

Электронное декларирование, наряду еще с тремя антикоррупционными законами, было одним из основных требований Европейского союза для введения безвизового режима с Украиной. Изменений ждали и сами украинцы – Революция в значительной степени ужесточила требования граждан к власти, в том числе и по части борьбы с коррупцией на всех уровнях.

Как только в системе Национального агентства предотвращения коррупции (НАПК) появились первые отчеты о доходах политиков, они вызвали широкий резонанс, причем не только в Украине, но и в мире. СМИ буквально запестрели заголовками о непомерных доходах чиновников и депутатов, удивляясь по ходу дела, что многие из них хранят свои сбережения в иностранной, а не национальной валюте.

В инфопространстве стали появляться десятки различных топов и рейтингов депутатов и чиновников всех уровней. Квартиры, дома, автопарки, золотые украшения, наличные "под матрасами", кредиты и дорогие подарки – вся подноготная не только самих "субъектов декларирования", но и их семей вышла наружу. Из-за чего многие потенциальные кандидаты даже отказывались от предложений поработать во власти, не желая раскрывать свое финансовое состояние.

За несколько лет появились десятки производств по факту различных нарушений на базе несоответствия доходов и фактического имущества. Еще часть дел основывалась на недостоверном декларировании. На непомерность или излишний аскетизм в доходах тех или иных провластных лиц указывали как пресса, так и активисты. Украина же сама стала одной из немногих стран, где вообще функционирует декларирование чиновников, дав понять западным союзникам, что намерения оказаться членом ЕС у страны серьезные.

В 2020 году Конституционный суд признал неконституционным ряд положений в антикоррупционном законодательстве, в том числе и в разделе декларирования – судьи отменили уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В НАПК тогда указали на конфликт интересов у главы КС Александра Тупицкого, ведь именно в то время Агентство занималось проверкой его декларации. В 2021 году дело о нем было закрыто, а президент Владимир Зеленский уволил Тупицкого с должности главы КС.

Верховная рада, исходя из общественного резонанса, восстановила уголовную ответственность, а перед властью встал вопрос о реформе КС в целом. Декларирование продолжилось, пока Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину. В начале марта нардепы приняли решение приостановить подачу деклараций, опираясь на то, что "субъекты декларирования" могут подвергнуть себя опасности, указывая свое имущество.

Декларирование планировали возобновить уже после победы, но большая война затянулась. Украина стала форсировать курс на ЕС, а международные партнеры еще раз напомнили – декларирование, как один из действенных инструментов борьбы с коррупционерами, должно возобновиться.

Война и декларации

"Послы G7 надеются на скорое восстановление украинским парламентом системы электронного декларирования. Это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти". Именно такое сообщение от "Большой семерки", в которую входят ключевые союзники Украины, появилось в Twitter, спустя почти год после начала полномасштабной войны.

За несколько дней до этого на сайте президента появилась петиция о возобновлении декларирования доходов депутатов и чиновников. Ее автор отметил, что в свете недавних коррупционных скандалов возобновление декларирования – это то, что необходимо для доверия украинцев к власти.

Чуть меньше месяца понадобилось, чтобы петиция набрала необходимые 28 тысяч голосов, после чего на нее ответил Зеленский. По сути, ответ президента сводился к тому, что законопроект о восстановлении декларирования рассмотрит Рада. Тогда же глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект уже есть и обязательно будет вынесен на рассмотрение парламентом.

"Законопроект уже включен в повестку дня девятой сессии Рады. Создана рабочая группа, чтобы как можно быстрее обеспечить его принятие. Наша страна ведет трудную войну за свое будущее в цивилизованном мире. Поэтому даже во время жестоких боев и ракетных атак чиновники и депутаты должны соответствовать принципам честности и прозрачности", – пояснил Арахамия.

В политических кругах у многих сложилось впечатление, что Зеленский, дав ответ на петицию, просто решил перекинуть мяч на поле депутатов, переложив на них ответственность за восстановления декларирования. Тогда как у главы государства есть возможность форсировать этот вопрос, уверен первый заместитель комитета ВР по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин.

"В полномочиях президента, в принципе, есть возможность определять свои законы и законы Кабмина как приоритетные для рассмотрения. Ну и понятно, если президент определяет, в наших условиях это, фактически, гарантирует принятие. Президент этого не сделал, что указывает на то, что в ОП далеко не все поддерживают декларирование", – отметил нардеп в комментарии РБК-Украина.

Давид Арахамия (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Собеседники РБК-Украина в антикоррупционных структурах, говоря о разногласиях в Офисе президента по этому вопросу, прежде всего, указывают на Олега Татарова – якобы замглавы ОП не торопится с восстановлением декларирования.

"Первые, кто получит серьезные проблемы с декларированием – это, собственно, те люди, которых он привел в БЭБ, прокуратуру. У этих людей может оказаться во владении имущество, наличие которого они не могут объяснить", – предположил собеседник РБК-Украина.

Но с другой стороны, президент Зеленский публично поддержал инициативу о старте деклараций, что, по мнению экспертов, дает практически 100% гарантию, что процесс будет завершен положительно. По словам заместителя главы ОП Андрея Смирнова, препятствия, которые мешают дать старт публикации доходов, состоят не в том, что кто-то из функционеров власти против.

"Татаров может быть против или за что угодно. Вопрос не в Татарове. Вопрос в целесообразности, своевременности и обеспечении безопасности лицам, которые подают декларации, через призму того, что на этих людей охотятся спецслужбы страны-агрессора", – отметил Смирнов в комментарии РБК-Украина.

По словам заместителя главы ОП, проблема состоит в том, чтобы урегулировать вопрос с безопасностью субъектов декларирования. "Давайте объективно – страна-агрессор с первых дней эскалации агрессии охотилась и продолжает охотиться за определенной категорией политически значительных лиц, которые влияют на формирование внутренней политики страны", – добавил Смирнов.

Восстановить декларирование возможно, говорит он, но необходимо временно закрыть доступ к информации о доходах и имуществе определенных категорий политиков и чиновников. Кроме того, многие декларанты лишились имущества, либо же оно зарегистрировано на временно оккупированных территориях. И то, как его декларировать, должно быть урегулировано на законодательном уровне, то есть самими депутатами, а не НАПК.

Заместитель главы НАПК Артем Сытник, в свою очередь, отмечает, что любые риски, связанные с восстановлением декларирования, отсутствуют. Что же касается имущества, находящегося в оккупации или утраченных документов, подтверждающих его наличие, здесь в НАПК предлагают свой выход из ситуации.

"Мы также понимаем, что многие декларанты потеряли имущество или документы. Поэтому в законопроекте предусмотрено, что декларант освобождается от ответственности за невнесение информации в декларацию, если это оговорено военным положением", – отметил Сытник в комментарии РБК-Украина.

Для тех, кто потерял документы, в НАПК предлагают функцию "Данные для декларации" – в ней есть выдержки из реестров и декларанты могут получить сведения о своем имуществе, доходах и так далее.

Заявление НАПК говорит о том, что проблемы с восстановлением декларирования решаемые. Вопрос, по сути, сводится к тому, хотят депутаты дать старт подачи информации о доходах или нет. При этом Сытник отмечает, что за 2021 год добровольно отчитались лишь 28 из 410 нардепов и один министр из 22 членов Кабмина.

Помимо восстановления декларирования необходимо вернуть НАПК полномочия по проверке доходов, отмечает глава комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина.

"Если, например, обязанность подавать декларации во время войны будет возобновлена, а функции НАПК их проверять не будет, тогда мы можем оказаться в ситуации, когда декларанты смогут избежать ответственности, например, за ложь в декларации, из-за срока привлечения к ответственности", – отметила Радина в комментарии РБК-Украина.

Артем Сытник (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

По мнению нардепа Юрчишина, на сегодняшний день его коллеги по парламенту больше против чем за возврат старых правил. В противном случае законопроект уже сегодня активно обсуждался бы в стенах Рады.

"Сейчас уже есть возможность не декларировать тем, кто на оккупированных территориях и физически не может этого сделать, и на территориях прифронтовых – это спецрежим. И если еще есть вопросы, их можно в процессе решить. Если бы действительно хотелось искать решение, была бы инициатива принятия на первое чтение и была бы доработка", – отметил депутат.

Западные союзники Украины недвусмысленно дают понять, что восстановление декларирования необходимо. В процессе обретения статуса страны-кандидата в ЕС, украинское государство получило рекомендации относительно семи реформ, одна из которых – борьба с коррупцией. Для начала переговоров о непосредственно вступлении в Европейский союз Украина должна выполнить все пункты.

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International, формируя индексы антикоррупционной борьбы, недавно дала Украине еще один балл в пользу удачной имплементации реформы, но напомнила, что власть должна восстановить подачу деклараций и полную проверку чиновников и депутатов.

Помимо этого, антикоррупционная борьба – одно из основных требований от МВФ, с которым Украина начинает переговоры о новой кредитной программе. После войны инвестиций для восстановления понадобится много и то, будут ли они поступать в страну, во многом зависит и от качества борьбы с коррупцией.

Этого же шага от власти ждут и сами украинцы. Борясь с российскими оккупантами, общество требует реформ внутри страны, главная из них – прозрачность государственных деятелей и функционирующий институт репутации.

В этом контексте тот факт, что декларирование до сих пор находится на этапе обсуждения, а не функционирует уже сейчас, вызывает вопросы. Чем больше затягивается процесс принятия, тем больше нюансов и сложностей будут возникать на его пути. И время здесь, к сожалению, не на стороне Украины.