NAVI в шаге от плейоф Чемпионата мира по Dota 2: все решит матч против Spirit с россиянами

NAVI в одном шаге от плейоф чемпионата мира

Украинская киберспортивная команда "Natus Vincere" одержала важную победу на Esports World Cup 2025 по Dota 2.

Во втором матче группового этапа NAVI без проблем одолели китайский коллектив "Xtreme Gaming" со счетом 2:0.

Благодаря этой победе украинцы возглавили свою группу и приблизились к выходу в плейоф турнира.

Матч, который решит судьбу NAVI

Потенциально решающий матч NAVI проведет 10 июля против команды "Team Spirit", в составе которой четыре российских игрока и один украинец. Начало поединка - в 12:00 по киевскому времени.

Чтобы гарантировать себе выход в следующий раунд, NAVI необходимо победить "Spirit" или же надеяться на ничью в параллельном матче между "Xtreme Gaming" и "Talon Esports".

В случае же поражения и победы одной из сторон в другом матче, NAVI придется провести еще один поединок - на этот раз против победителя той встречи.

Напомним, в первом матче группы украинский коллектив поделил очки с филиппинской Talon - 1:1.

NAVI в мировом киберспорте

Кроме успехов в Dota 2, организация NAVI недавно квалифицировалась на Esports World Cup 2025 также в дисциплине PUBG.

Соревнования по этой игре состоятся 15-16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где на кону 2 миллиона долларов призового фонда.

Стоит напомнить, что в прошлом году NAVI стали двукратными обладателями Major и первыми чемпионами по Counter-Strike 2. Также, NAVI выиграли турнир ESL Pro League S20.