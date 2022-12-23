Учения вооруженных сил РФ продлены в Беларуси до 26 декабря: где проходят

Учения российской армии и ВС Беларуси продлены еще на несколько дней, как минимум до 26 декабря согласно графика проведения учений на белорусских полигонах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".
24 и 25 декабря станут выходными днями для некоторых полигонов. Также некоторые полигоны, на которых сконцентрированы ВС РФ, на этой неделе будут работать без выходных: "Осиповичский", "Обуз-Лесновский", "Лепельский" и "Доманово".
В целом, продление учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом с 26 декабря и до:
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вчера, 20 декабря, российские оккупанты перебрасывали свою военную технику и солдат в южную часть Беларуси.
Также ранее мы писали, что эшелон с танками Вооруженных сил России, прибывший вчера в Брестскую область, ближе к границе с Украиной, постоял там ночь и поехал назад.
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