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Учения украинцев на F-16 начались или нет? Что говорят в Воздушных силах

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Учения украинских пилотов на истребителях F-16 в странах Европы еще не начались, однако длится подготовка специалистов к началу тренировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Еще идет процесс подготовки людей к тому, чтобы начать это обучение. Есть передовые группы, которые выехали в страны Европы, которые могут нам предоставить площадки для обучения. Изучается, как будет проходить этот процесс и так далее. Самих еще пилотов, которые уже пилотируют, нет еще ", - сказал он.

По его словам, то, что сейчас уже есть фактически авиационная коалиция - это потрясающие новости. Так, ряд стран будут готовить украинских пилотов, а некоторые уже готовы передавать истребители нашей стране.

Игнат добавил, что речь идет о США и странах Европы, у которых есть самолеты на вооружении, но они хотят перейти на новые типы, более новые F-35.

"Таким образом старт дан, решение есть о том, что у Украины будет F-16. Дальше уже технические моменты, процессы", - сказал спикер.

Он отметил, что представители Воздушных сил и других структур постоянно на контакте с нашими союзниками. Также изучается момент, когда какие группы поедут на обучение в определенные страны и сколько будет длиться процесс.

Какие страны примут украинцев на обучение

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Польша еще с несколькими странами начала обучение украинских пилотов на F-16.

По словам Игната, авиационная коалиция широка.

"Даже такие страны, у которых нет на вооружении F-16, такие как Великобритания и Франция, согласились предоставить свои площадки. Также в коалицию входят и Нидерланды, и Бельгия, и Дания, и Норвегия. Я думаю, и другие страны, у которых есть хорошие базы для обучения пилотов", - сказал он.

F-16 для Украины

Британия и Нидерланды заявили о работе над созданием коалиции истребителей для передачи F-16 Украине. К ним уже присоединился ряд стран. После некоторого колебания президент США Джо Байден согласился на начало учения украинских пилотов на F-16.

При этом Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине F-16.

Добавим, что Украина хочет получить F-16, поскольку эти истребители могут выполнять боевые задания в тылу и передовой, а также прикрывать небо в роли ПВО.

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Воздушные силы УкраиныF-16