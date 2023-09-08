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Обучение украинцев на Abrams продлили на несколько недель: в чем причина

Пятница 08 сентября 2023 22:27
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Обучение украинцев на Abrams продлили на несколько недель: в чем причина Фото: Abrams (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина попросила продлить обучение военных на американских танках Abrams еще несколько недель. Это необходимо, чтобы усовершенствовать навыки управления и ремонта техники.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер командования Сухопутных сил США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл в интервью "Голосу Америки".

По его словам, обучение продолжили до тех пор, пока продолжается переоснащение 31 американского танка, которые готовятся отправить в Украину.

"По запросу Украины военные будут поддерживать свои навыки управления и ремонта до того, как 31 танк, который США обязались переоборудовать и предоставить Украине осенью, будут готовы. Эти тренировки навыков, как ожидается, займут несколько недель", - сказал О'Доннелл.

Учения проходят на американской базе в Германии.

Снабжение танков Abrams в Украину.

Соединенные Штаты Америки пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже спустя долгие сроки поставки предоставить захотевшую версию M1A1.

В марте представители Пентагона сообщали, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские танки Abrams не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.

В июле стало известно, что, по данным источников в Пентагоне, военнослужащие ВСУ, проходящие обучение по эксплуатации американских танков Abrams на базе в Германии, могут быть готовы к бою уже через несколько недель.

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