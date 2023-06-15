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Обучение пилотов не началось? В Воздушных силах отреагировали на слова Столтенберга

Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил (mil.in.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские пилоты все еще не начали проходить обучение на истребителях F-16, несмотря на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

"Я честно говоря не знаю, что имел в виду (Столтенберг - ред.). Возможно, это где-то в заявлении есть трудности перевода. Потому что берутся заявления разных руководителей и вырывается из контекста… Мы уже не раз говорили - это процесс непростой и он растянут", - отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил уточнил, что командование Украины хочет, чтобы пилоты уже собрались, поехали на обучение и вернулись как можно скорее. Но пока в этом вопросе есть только состояние готовности.

"Просто все очень этого хотят, поэтому постоянно обновляют информацию, что пилоты якобы "вот-вот уехали и скоро приедут". Будем ждать, чтобы уехали поскорее", - добавил Игнат.

Что сказал Столтенберг

Напомним, генсек НАТО в ходе сегодняшнего брифинга в Брюсселе, где проходит встреча в формате "Рамштайн", заявил, что "тренировки украинских пилотов уже начались". И поэтому союзники получили опцию насчет решений о передаче самолетов.

При этом вчера Столтенберг рассказывал о том, что в вопросе обучения пилотов на западных истребителях пока только есть решение нескольких стран Альянса.

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