Учеба во время длительных тревог: Кабмин утвердил новые правила для школ

В Кабмине Украины объявили о новых правилах обучения школьников во время длительных воздушных тревог. Выполнением этого решения займутся громады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.
Правительство приняло решение об организации обучения во время длительных воздушных тревог, говорит Корецкий.
"Громады должны уделить особое внимание этой задаче и помочь учебным заведениям адаптировать образовательный процесс к вызовам безопасности. В частности, проработать возможность использования других обустроенных укрытий для проведения обучения", - уточнил он.
Каждая школа самостоятельно определяет модель обучения с учетом:
Занятия могут проходить в классах, укрытиях или совмещать очный и дистанционный форматы, уточнил Корецкий.
"Родители должны заранее знать, как будет проходить обучение, иметь возможность планировать свой день, поэтому расписания должны быть гибкими, а форматы обучения прогнозируемыми", - отметил топ-чиновник.
Если укрытие не позволяет очно провести все занятия, приоритет предоставляется предметам:
Другие предметы при необходимости можно изучать дистанционно, говорит он.
"Укрытие школ, работающих очно, должно быть пригодным для длительного пребывания детей. Там должны быть учебные места, освещение, резервное питание, интернет и надлежащие санитарные условия", - говорится в заявлении.
МОН будет ежемесячно отслеживать исполнение решения.
Безопасность детей и педагогов остается безусловным приоритетом. Во время воздушной тревоги пребывание в укрытии обязательно.
Ранее РБК-Украина писало, что школы вынуждены приспосабливаться не только к длительным тревогам, но и их последствиям. Поэтому родителям в Киеве разъяснили, как могут учиться дети при отключении света и даже воды.
Кроме того, Министерство образования и науки подготовило для школ четкие рекомендации, которые помогут обеспечить непрерывное обучение учащихся в условиях не только длительных тревог, но и потенциальных отключений света.