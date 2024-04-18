Образование мечты. Как школьникам из Украины поступить в Гарвард и что для этого нужно

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Чем известен Гарвардский университет

Гарвард был основан в октябре 1636 года как первый колледж на этих землях. Сейчас Гарвардский колледж – всего одна из 14 школ университета. Колледж предназначен для студентов бакалавриата, а 13 высших и профессиональных школ обучают остальных студентов.

Несмотря на распространенное мнение, Джон Гарвард не основал университет. Однако он был первым великим благотворителем, который пожертвовал Школе половину своего имения и библиотеку из более чем 400 книг.

Гарвардский университет был официально основан путем голосования Большого и Генерального суда колонии Массачусетского залива. Помимо расположения в Гарвард-Ярде в Кембридже, университет также имеет кампусы в районах Лонгвуд и Олстон в Бостоне, штат Массачусетс.

В Гарварде в свое время учились многие украинские уважаемые деятели. К примеру, Григорий Грабович, Орест Субтельный, Григорий Юрий Шевчук. Университет славится преподавательским составом: около 2100 профессоров, преподавателей, инструкторов. Всего в университете обучаются около 6,5 тысячи студентов и 12,5 тысячи аспирантов. Гарвард имеет одну из самых богатых библиотек по всему миру.

Фото: Гарвард считается одним из лучших учебных заведений мира (Getty Images)

Многие ценят университет за то, что там можно получить ценные контакты, которые помогут в построении будущей карьеры. Большинство выпускников Гарварда сделали успешную карьеру в науке, бизнесе или политике. В этом университете в свое время учились Джон Кеннеди, Барак Обама, Билл Гейтс, актеры Мэтт Деймон, Натали Портман и многие другие.

Сегодня Гарвардский университет занимает первое место в стране по количеству миллиардов среди выпускников. Входит в группу статусных американских университетов – Лиги плюща. Среди других университетов Лиги – Браунский, Йельский, Пенсильванский, Корнелльский, Колумбийский, Принстонский университеты и Дартмутский колледж.

Сколько стоит учеба в Гарварде

Стоимость обучения в Гарварде зависит от факультета, специальности, года обучения. Но так или иначе речь идет о больших суммах средств.

Стоимость обучения в Гарварде действительно достаточно высока, отмечает в разговоре с РБК-Украина Иннола Новикова. Сумма разнится в зависимости от программы. Средний родительский взнос – 13 тысяч долларов. Общая стоимость обучения для студента, зачисленного на обучение в 2023 году, составляет более 69 000 долларов в год.

"Но стоит отметить, что Гарвард обещает каждому студенту, и американскому, и иностранному, что его финансовые обстоятельства не помешают обучению. В настоящее время около 24% студентов университета учатся бесплатно, а 55% получают стипендию", – говорит эксперт.

Украинским абитуриентам стоит знать, что при подаче документов на поступление вы можете подать и заявку на получение финансовой помощи. Студент может получить 100% финансовую помощь или меньше. Ее размер зависит от годового дохода семьи студента. Каждый случай рассматривается индивидуально.

"Хочу еще добавить, что в Гарвард можно поступить не только после школы, но и после окончания бакалаврата в других заведениях высшего образования", – добавляет доктор экономических наук.

Фото: Гарвардский двор (wikipedia.org)

Как украинским школьникам поступить в Гарвард

На сегодняшний день абитуриенты, получившие полное среднее образование в Украине, имеют возможность получить образование в зарубежных учебных заведениях. Не является исключением и Гарвард. Хотя университет известен сложными условиями поступления, нет ничего невозможного и для учащихся из Украины, отмечает Иннола Новикова.

"Поступить на обучение в Гарвард могут абитуриенты со всего мира. Это не закрытое заведение. При поступлении в Гарвардский университет учитываются академические достижения поступающего, общественная деятельность, личные качества и жизненный опыт. Эти критерии одинаковы для всех", – комментирует она.

Процесс поступления в Harvard University отличается от стандартных требований других учебных заведений. Абитуриенту необходимо уплатить вступительный взнос в размере 85 долларов, предоставить результаты успешно сданного теста SAT или ACT. Также потребуются результаты двух предметных тестов SAT.

Для поступления в Гарвардский университет нужно:

Выбрать программу, на которой вы хотели бы учиться;

Заполнить заявку (Common Application).

Заплатить регистрационный сбор в размере 85 долларов (если для абитуриента и его семьи эта сумма велика и трудно оплатить, можно написать отказ от оплаты);

Сдать тесты на знание английского языка SAT (Subject и Writing), для иностранцев тест TOEFL заменяет SAT Writing;

Представить документ о школьной успеваемости за последние полгода с двумя рекомендациями от учителей (одна из них – от учителя английского языка), средний балл школьного аттестата.

Фото: Подавая заявку в университет, нужно перечислить все ваши достижения, участие в инициативах, олимпиадах, конкурсах (Getty Images)

"Хочу отметить, что стоит максимально ответственно подойти к рекомендациям и дополнительным отличиям – грамотам, дипломам, которые могут положительно характеризовать абитуриента. Возможно, понадобится пройти собеседование (можно по Skype) или написать эссе. На разных факультетах пакет документов могут варьироваться, поэтому абитуриенту стоит уточнить информацию непосредственно на сайте учреждения высшего образования", – обращает она внимание.

Чтобы увеличить шансы на поступление, необходимо предоставить документы обо всех достижениях абитуриента. Указать, например, опыт волонтерстве, рассказать о внешкольной деятельности. Стоит вспомнить о призовых местах в олимпиадах, спортивных соревнованиях, предоставить диплом об окончании музыкальной школы или доказательства, что у вас есть другие хобби и увлечения, советует Иннола Новикова.