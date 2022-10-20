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Нагрузка критическая. Хмельницкий под угрозой отключения света

Фото: в Хмельницком критическая ситуация со светом (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на вечер 20 октября из-за критической нагрузки Хмельницкий оказался под угрозой аварийного отключения света. Местным жителям следует срочно снизить энергопотребление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского совета Хмельницкого.

"Друзья, нагрузка на энергосистему по состоянию на 19:30 критическая. Возможны аварийные отключения электроэнергии. Убедительно просим срочно ограничить потребление электроэнергии", - говорится в сообщении.

Жителей Хмельницкого просят снизить потребление до 23:00 включительно.

Напомним, 20 октября в Украине ввели тотальную экономию электроэнергии, чтобы избежать веерных отключений.

А в Полтаве, например, уже вывели патрули на улицы и угрожают бизнесу принудительно отключать свет за работающее наружное освещение.

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ХмельницкийЭлектроэнергия