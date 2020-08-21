Навального поки не можна вивозити з лікарні, - лікарі

Стан опозиціонера Олексія Навального покращився, але залишається недостатньо стабільним. Консиліум лікарів вважає, що питання транспортування Навального передчасне.

Про це повідомив головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД-1), де знаходиться Навальний, Олександр Мураховський, передає ТАСС.

За його словами, дослідження, необхідні для визначення діагнозу Навального займуть ще близько двох діб.

"Стан за ніч трохи покращився, але все одно чіткої стабільності домогтися ми поки не можемо. По транспортуванню, як вважає консиліум, питання поки що є передчасним. Необхідно добитися повної стабілізації пацієнта", - сказав Мураховський.

Нагадаємо, з Німеччини в Омськ вилетів літак, який зможе доставити Олексія Навального на лікування в клініку "Шаріте" в Берліні.

Зазначимо, опозиціонера підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

У Кремлі вже заявили, що якщо підтвердиться версія про отруєння Навального, то правоохоронні органи будуть проводити розслідування.