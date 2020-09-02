Навального отруїли "Новічком": перші реакції

Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)

Німецька влада виступила з офіційним оголошенням про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний отрутою класу "Новічок". Версія отруєння підтвердилася, хоча російська сторона всіляко заперечувала наявність в організмі політика небезпечних речовин.

РБК-Україна зібрало перші офіційні реакції на новину про отруєння Навального.

Меркель закликає Москву до відповіді

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Навальний став жертвою нападу, який здійснювався із застосуванням речовини класу "Новічок". За її словами, офіційна Москва має відповісти на ці звинувачення.

"Отруту групи "Новічок" в організмі Навального визначено точно, сумнівів бути не може... Навального хотіли змусити замовкнути", - сказала Меркель.

До цього міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що відповідальні за отруєння Навального повинні бути знайдені і покарані. Крім того, в МЗС заявили, що вже провели зустріч з російським послом. Йому дали зрозуміти необхідність повного розслідування отруєння опозиціонера в Росії.

У Міністерстві оборони зазначили, що лабораторія Бундесверу, яка знайшла сліди "Новічка", сертифікована Організацією щодо заборони хімічної зброї (ОЗХО).

Навальний у важкому стані, лікування триватиме довго

Як заявили в клініці "Шаріте", стан Навального як і раніше важкий, хоча симптоми отруєння вже не такі сильні. Він досі знаходиться в реанімації і підключений до ШВЛ.

"Слід очікувати тривалого перебігу хвороби. Не виключені віддалені наслідки важкого отруєння", - заявили в клініці.

Нові санкції проти Росії

Правлячий німецький блок ХДС/ХСС не виключає введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з отруєнням Навального.

"Німеччина разом з іншими державами ЄС має виробити стосовно Росії єдину позицію, яка не виключає подальших санкцій", - заявив зовнішньополітичний експерт фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Юрґен Хардт.

Росія несміливо заперечує звинувачення

Перша реакція Кремля на заяву Берліна не прояснила офіційну позицію Москви. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Берлін ще не поінформував про отруєння Навального "Новічком". Він поскаржився, що німецькі лікарі не відповіли на пропозицію про обмін даними.

У той же час російські ЗМІ почали поширювати заяви "поінформованих джерел" про те, що Москва довіряє російським лабораторіям, хоча вони й не виявили в організмі Навального отруйних речовин.

Заступник головного лікаря омської лікарні, де кілька днів перебував Навальний заявив, що медики не знайомі з результатами досліджень німецької лабораторії. А розробник "Новічка" Леонід Рінк заявив, що симптоми у Навального абсолютно не схожі на отруєння "Новічком".

Москва скаржиться, що Берлін відмовився від допомоги

МЗС Росії назвав заяву Берліна позбавленою "хоч будь-якої фактури". Москва відзначає, що після переведення Навального до "Шаріте" прокуратура була готова співпрацювати з німецькою стороною, а також просила надати дані обстеження в Німеччині. Також Росія скаржиться на те, медики "Шаріте" не просять хочаб якоїсь конкретної допомоги у російських колег.

"Якщо завдання полягає в тому, щоб обгрунтувати якісь заздалегідь підготовлені "заходи у відповідь", про які раніше вже заявлялося, то стає зрозумілим, чому в хід йдуть мегафонна дипломатія, підміна нормального співробітництва інформаційною кампанією, публічні звернення до ЄС і НАТО, згадка ОЗХЗ" , - йдеться в повідомленні МЗС.

Литва звинуватила Кремль в отруєнні Навального

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус впевнений, що за отруєнням Навального стоїть російська влада.

"Шокований новиною про те, що лідер опозиції РФ Навальний був отруєний хімічним нервово-паралітичним речовиною "Новічок". Ви не можете купити це в аптеці. За цим стоїть російська влада", - заявив він і додав, що відповідальні за отруєння мають понести відповідальність.

Україна: отруєння Навального матиме наслідки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж прокоментував інформацію про отруєння Навального. На його думку, можливі нові санкції навряд чи позначаться на будівництві газопроводу "Північний потік-2".

"Але отруєння Навального теж буде мати наслідки", - зазначив міністр.