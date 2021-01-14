Навального оголосили в Росії в розшук

Опозиціонер Олексій Навальний оголошений в Росії у федеральний розшук. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) заявила, що він "ухиляється від контролю".

Про це повідомляє DW.

ФСВП зазначає, що в кінці листопада відносно Навального проводилися "початкові розшукові дії", в ході цих дій встановити місцезнаходження Навального не вдалося. Мова йде про кримінальну справу "Ів Роше", за яким політика засудили на 3,5 роки умовно.

Mash також опублікував повідомлення, спрямоване Навальним у ФСВП про те, що він знаходиться на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте".

Адвокат Навального підтвердив інформацію

Адвокат Вадим Кобзєв, що представляє інтереси політика, підтвердив РБК, що того оголосили у федеральний розшук. Кобзєв припустив, що це "ніяк не позначиться на рішенні Навального повернутися в Росію. Адвокат уточнив в інтерв'ю "Новій газеті", що Навального можуть затримати після прибуття в РФ. Раніше в той же день Навальний оголосив, що відправиться в Москву 17 січня рейсом авіакомпанії "Перемога"

Навальний отримав умовний термін по справі "Ів Роше". У 2014 році його засудили до 3,5 років умовно, хоча компанія в процесі суду відмовилася від претензій.

Нагадаємо, в серпні Навального отруїли бойовим отрутою групи "Новачок". Йому стало погано в літаку і його вдалося врятувати, оскільки пілот посадив літак екстрено, опозиціонера госпіталізували в лікарню Омська і через кілька днів вивезли на лікування в Берлін.