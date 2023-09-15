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Науседа лишил фигуристку гражданства Литвы за ее связи с представителями Кремля

Фото: Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литовскую фигуристку Маргариту Дробязко сегодня, 15 сентября, лишили гражданства. Причиной этого стали ее связи с Россией.

Об этом заявил советник президента Литвы Ридас Ясюленис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Президент Гитанас Науседа подписал декрет, которым отменил литовское гражданство, предоставленное фигуристке Маргарите Дробязко в качестве исключения.

"Да, президент сегодня подписал декрет", - подтвердил советник президента Ридас Ясюленис. 

Ранее сообщалось, что 14 сентября Комиссия по вопросам гражданства рекомендовала президенту лишить Дробязко гражданства.

Кто такая мелкая и как она связана с Кремлем.

В августе прошлого года президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что его страна может инициировать внесение изменений в законы, чтобы лишать приобретенного гражданства за очернение имени страны.

Мелко фигурирует и даже после начала войны в Украине, она выступает в РФ и тесно связана с кремлевской верхушкой.

В июне представители парламента Литвы обратились в Министерство внутренних дел по вопросу лишения гражданства.

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