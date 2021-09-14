Наукова спільнота виступила проти обрання Іщейкіна членом-кореспондентом НАМН

За їх інформацією, т.в.о директора державної установи "Інституту медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України", народний депутат України VIII скликання, доктор медичних наук, професор Іщейкін Костянтин Євгенович не відповідає критеріям доброчесності для обрання членом-кореспондентом НАМН.



"Протягом парламентської діяльності ця людина була членом Бюджетного комітету Верховної ради України та здійснювала лобізм корупційних схем, прогулювала засідання парламенту, був помічений у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, про що повідомляли його помічники", - зазначається в листі.



Окрім того, наголошується, що Іщейкін є "псевдонауковцем" та був причетний до плагіату. Зокрема, у листопаді 2019 року в якості наукового керівника, Іщейкін К.Є потрапив у ганебну ситуацію щодо плагіату. Дві викладачки Вінницького медичного університету, Ляховченко Наталія Анатоліївна і Зацерковна Олена Миколаївна захистили кандидатські дисертації, але обидві роботи мали явні ознаки плагіату робіт з Російської Федерації. Науковим керівником обох новоявлених кандидаток наук був той самий псевдо-вчений Костянтин Іщєйкін.



В організації повідомили, що вже спрямували звернення до НАЗК щодо порушення Іщейкіним К.Є. антикорупційного законодавства, що має привести до проведення відповідної перевірки. А також закликали членів Загальних зборів Національної Академії Медичних Наук України не обирати його членом-кореспондентом НАМН.



"Закликаємо Вас до унеможливлення паплюження репутації Національної академії медичних наук України та сучасної української науки! Корупціонерам не має місця серед авторитетних, талановитих і високоповажних академіків і членів-кореспондентів НАМН України!" - наголосили в листі.



Представники руху "За академічну доброчесність" також нагадали, що президент Володимир Зеленський визначив подолання корупції одним з ключових пріоритетів розвитку України, тож наукове середовище має позбавлятись корупціонерів, а не підвищувати їх статус та вплив.



"Нульова толерантність до корупції повинна панувати в усіх сферах, і перш за все в науковій, яка є рушієм розвитку нашої країни та її руху до успіху", - зазначється в листі.