Намекнул на Новороссийск? Зеленский поблагодарил СБУ за возвращение войны обратно России

"Был сегодня и доклад руководителя СБУ Малюка. Содержание не буду озвучивать", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что все благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад - государству-агрессору.

"Что несешь миру, с тем сам и оказываешься", - добавил президент.

Атака морских дронов на Новороссийск

В ночь на 4 августа стало известно об атаке морских дронов на портовый город Новороссийск. Сначала взрывы прогремели около часа ночи в районе Южной Озеровки. Позже серия взрывов произошла в Мысхако.

Минобороны России признало атаку, однако, как всегда, заявило о ее "отражении". Через некоторое время в сеть попали кадры с подбитым кораблем

Источники агентства в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".

Согласно спутниковым кадрам, российским оккупантам все же удалось дотянуть до порта пораженный дронами корабль "Оленегорский горняк".