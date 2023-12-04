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Намекнул на арест? Президент Бразилии пригласит Путина посетить страну, но будут "последствия"

Архивное фото: Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российского диктатора Владимира Путина пригласят на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, однако Бразилия может его арестовать по ордеру Международного уголовного суда.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Terra.

Он уточнил, что Путина пригласят на саммит G20, который состоится в следующем году в Рио-де-Жанейро, но ему придется "оценить последствия" такого визита. 

"Если Путин приедет на встречу G20 в Бразилию, он знает, что может произойти", - сказал Лула.

Что этому предшествовало

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. Таким образом, все страны, ратифицировавшие Римский устав, должны арестовать российского диктатора, если он посетит их государства.

Лула де Сильва заявлял ранее, что судебная система Бразилии будет решать , нужно ли арестовывать российского диктатора Владимира Путина, если он посетит саммит G20, который пройдет в этом государстве в следующем году.

В сентябре министр юстиции и общественной безопасности Флавио Дино говорил, что Бразилия рассматривает возможность выхода из Международного уголовного суда.

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