У Нацраді реформ розкритикували голову Держгеонадра за незаконну зупинку кар'єра в Житомирській області

Голова виконавчого комітету Національної ради з питань реформ Міхеіл Саакашвілі розкритикував голову Державної служби геології і надр Романа Опімаха за незаконну зупинку Бехівського гранітного кар'єру в Житомирській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Саакашвілі в Facebook.

"У Житомирській області є Бехівський гранітний кар'єр. У 2000-х його створили з нуля в так званій другій Чорнобильській зоні, в селі, яке відселили ще в 1980-х. Фактично це підприємство дало друге життя місцевості, не кажучи про сотні робочих місць. 20+ мільйонів доларів інвестицій за 15 років. Хороша історія. Погана історія полягає в тому, що вчора державна служба геології та надр призупинила роботу цього підприємства. У кращих традиціях української бюрократії - нікому нічого не пояснюючи, нікого ні про що не питаючи, не попереджаючи і взагалі на всіх наплювавши", - написав Саакашвілі.

На його думку, подібні дії посадовців призводить до катастрофічних наслідків.

"На даний момент підприємство простоює і зазнає збитків. Отже, збитки несуть і працівники, і бюджет, який недоотримає кошти. Це вже катастрофа", - додав він.