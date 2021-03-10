У Нацраді реформ розкритикували дії Кабміну щодо інвесторів в "зелену" енергетику

Дії Кабінету міністрів України стосовно інвесторів в "зелену" енергетику, яким держава не виплачує раніше накопичені борги, неприпустимі. Через такі дії держава втрачає можливість отримувати іноземні інвестиції в економіку.
Про це заявив голова Виконавчого комітету ради Національного реформ України Міхеїл Саакашвілі в ефірі "Україна 24".
"В Україні немає іноземних інвестицій. Іноземні інвестиції в українському ВВП менше ніж 2%, з них справжніх іноземних інвестицій менш як 0,2%. В Грузії було 23%. А це живі гроші, які повинні зайти, щоб створювати для українців робочі місця. Це ж не щось абстрактне. А цього немає. Чому ні? Тому що кидалово ніхто не любить. В України, в українських чиновників, у держави є чітка репутація цього кидалова. Вони кидають", - сказав Саакашвілі.
За його словами, ставлення до інвесторів показує, що їх ризики інвестицій в Україну значно вище, ніж чиновники говорять про це.
Також Саакашвілі підкреслив, що "зелена" енергетика дуже важлива для України, тому що вона забезпечує енергетичну незалежність країни від Росії.
"Це нові технології, все одно майбутнє за цим. Вугілля в Україні, ви ж бачите, була криза, достатньо немає. Газ треба терміново розробити, але ціни тепер не дозволяють вкладатися в газову промисловість. Тому залишається ось це, альтернативна електроенергія і максимальна диверсифікація, максимальна демонополізація", - пояснив він.
Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що меморандум з виробниками "зеленої" енергії виконується. Він зазначив, що є затримка, але порушувати меморандум і не погашати борги Кабмін намірів немає.
При цьому нардеп, співголова міжфракційного об'єднання "Чиста енергія - здорове навколишнє середовище" Олексій Гончаренко вважає, що Шмигаль виправдовується про виконання "зеленого" меморандуму, хоча сам же порушує його.
Як повідомлялося, Європейський парламент стурбований невиконанням Кабміном Дениса Шмигаля зобов'язань щодо погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел енергії.
Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року, однак цього не сталося.
Станом на 1 березня виплачено лише 3 мільярди гривень "старого" боргу. Крім того, інвестори не бачать жодних рішень Кабміну щодо виплати інших боргів в обсязі 13,4 млрд грн протягом цього року.
На думку представника Єврокомісії в Україні Торстена Велерта, Кабмін повинен виплатити борги підприємствам відновлюваної енергетики, як того вимагає підписаний 2020 меморандум, а також максимально наблизити момент запуску "зелених" аукціонів в Україні для подальшого зниження вартості електроенергії з відновлюваних джерел.