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Нацрада перевірить телеканал Мураєва "НАШ"

Новини » Вибори 2019    14.02.2019 - 18:55
Нацрада перевірить телеканал Мураєва "НАШ"
Фото: Євген Мураєв (opposition.org.ua)

Мураєв є кандидатом в президенти України

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу "НАШ", який належить кандидату в президенти України Євгену Мураєву. Відповідне рішення Нацрада прийняла на засіданні 14 лютого, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що перевірку має з’ясувати чи усунула компанія ТОВ "Наша Прага" раніше виявлені порушення.

У Нацраді зазначають, що перевірка - це "крок назустріч ліцензіату, який висловив зауваження до нещодавно проведеної перевірки".

Зокрема, у грудні 2018 року регулятор з’ясував, що компанія самовільно змінила програмну концепцію мовлення телеканалу і тим самим порушила вимоги закону "Про телебачення і радіомовлення".

Тоді ТОВ "Наша Прага" зобов’язали упродовж двох тижнів усунути порушення, але компанія продовжила здійснювати мовлення без відповідних змін.

"Формат мовлення не відповідає ліцензійним умовам: за ліцензією – культурологічно-розважальний із фільмопоказом, а фактично – інформаційно-аналітичний", - стверджують у Нацраді.

Під час засідання 14 лютого було виявлено технічну помилку в тексті розпорядження Нацради до компанії від 6 грудня 2018 року.

"У тексті розпорядження було помилково зазначено термін для усунення порушень не два тижні, а місяць", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим Нацрада вирішила провести перевірку ще раз.

Нагадаємо, 13 лютого ГПУ допитала Євгена Мураєва по справі про можливе незаконне збагачення. 

Зазначимо, в декларації за 2018 рік Мураєв вказав квартиру в Харкові, готельний номер у Києві та нежитлову будівлю в Харкові, ювелірні вироби, зброю і техніку, автомобіль Lexus вартістю 960 тис. гривень, корпоративні права на ТОВ "Новини 24 години" вартістю майже 16 млн гривень.

На банківських рахунках Мураєв зберігає майже 4 тис. гривень і 281 євро, а готівкою понад 10 млн гривень, 2 млн доларів і 1 млн євро. Крім того, в 2017 році Мураєв позичив третім особам 523 тис. гривень.

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