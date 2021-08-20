Нацрада закликала мовників вшанувати пам'ять загиблих захисників України

"Для проведення Дня пам'яті та героїзму загиблих захисників була обрана саме ця дата, оскільки її приурочили військовим подіям на сході України, коли під час Іловайської операції українська армія зазнала найбільших втрат. Національна рада закликає телерадіоорганізації гідно вшанувати пам'ять наших співвітчизників, загиблих, захищаючи Україну від підступного ворога, і нагадує керівникам телерадіоорганізацій, що в цей пам'ятний день необхідно внести зміни в програми теле - і радіопередач", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це передбачено Правилами ведення мовлення телерадіоорганізаціями у дні жалоби (скорботи) та дні пам'яті. Цей регуляторний акт затверджено рішенням Національної ради № 1146 від 23.07.2015 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 11.08.2015 р.за № 967/27412) з відповідними змінами, затвердженими рішенням Національної ради № 95 від 12.02.2021 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 21.04. 2021 р. за № 541/36163).

Також у Нацраді нагадали, що цей пам'ятний день проводиться в країні щорічно відповідно до Указу Президента України № 621/2019 від 23.08.2019 для гідного вшанування пам'яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.