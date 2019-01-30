Нацрозвідка США вважає найсерйознішою загрозою Росію та Китай

Глава Нацрозвідки США звинуватив Китай та РФ у намаганні розширити свій глобальний вплив через шпигунство та кібератаки

Директор национальной разведки Соединенных Штатов Дэн Коутс считает, что Россия и Китай, которые стремятся расширить свое глобальное влияние, через шпионаж и кибератаки представляют серьезную угрозу для США. Об этом он заявил 29 января в Сенате, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Докладывая о глобальных угрозах, Коутс отметил, что отношения Кремля с Пекином "ближе, чем это было на протяжении многих десятилетий", и это создает еще большую угрозу, поскольку часть союзников США отдаляются от Вашингтона в ответ на изменение американской политики в сферах безопасности и торговли.

"Китай, Россия, Иран и Северная Корея все чаще используют кибероперации для того, чтобы угрожать одновременно и мышлению, и компьютерам разными способами - через кражу информации, влияние на наших граждан или нарушения критической инфраструктуры", - сказал Коутс.

Он также сообщил, что вероятно, что противники Соединенных Штатов уже ищут пути вмешательства в выборы 2020 года, совершенствуют свои возможности и добавляют новые тактики, которые могут увеличить социальную и расовую напряженность внутри страны, подорвать доверие к власти и политикам, которые считаются антироссийскими.

Напомним, директор Национальной разведки США Дэн Коутс также предупредил, что Российская Федерация будет использовать кибертехнологии для вмешательства в выборы президента Украины.