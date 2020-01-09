Нацрада перевірить телеканал "Прямий" за посягання на честь президента

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий" через слів ведучого, в яких нібито містилося "посягання на честь і гідність президента України Володимира Зеленського". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що зі скаргою на утримання передачі "ПоярковNEWS", яка вийшла в ефірі телеканалу 27 грудня 2019 о 22:00, звернулася громадянка Касьяненко Я.К. На її думку, висловлювання ведучого передачі Сергія Пояркова, що пролунали в ефірі, є "зазіханням на честь і гідність президента України Володимира Зеленського і ображають членів його сім'ї". Крім того, протягом передачі вживалася нецензурна лайка.

Перший заступник голови Національної ради Ольга Герасим'юк переконана, що регулятор повинен подати сигнал індустрії, що він не буде закривати очі на одіозні випадки в ефірі телерадіокомпаній.

В результаті п'ять членів Національної ради проголосували за призначення перевірки телеканалу "Прямий", щоб з'ясувати, чи дотримується мовник закон "Про телебачення і радіомовлення" і закон "Про захист суспільної моралі".

Нагадаємо, 26 вересня Нацрада відмовилася продовжувати ліцензію на цифрове мовлення телеканалу "112 Україна". Згідно з рішенням, телеканал систематично порушував умови ліцензії та отримав кілька попереджень.