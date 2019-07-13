Нацрада перевірить фільм з Путіним і Медведчуком на "112 Україна"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення здійснюватиме моніторинг фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", показ якого анонсований телеканалом "112 Україна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацради.

"Національна рада акцентує на особливій увазі до питань захисту телерадіоінформаційного простору України, зокрема в питаннях заперечення територіальної цілісності країни, розпалювання в суспільстві ворожнечі, пропаганди органів держави-агресора та розповсюдження недостовірної інформації", - йдеться в повідомленні.

У Нацраді додають, що ініціюватимуть позапланову перевірку мовника і застосування відповідних передбачених законодавством санкцій за наявності порушень норм законів України "Про телебачення і радіомовлення" і "Про інформацію".

За даними ЗМІ, канал "112 Україна" планує показ пропагандистського фільму про "громадянський конфлікт" на Донбасі, спродюсований відомим американським режисером Олівером Стоуном, у якому, зокрема, є Путін і Медведчук.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко застеріг "112 Україна" від показу фільму з президентом Росії Путіним і головою політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком.