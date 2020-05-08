Нацрада пропонує подовжити до кінця року аналогове мовлення

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пропонує перенести вимкнення аналогового телебачення на 31 грудня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Детектор медіа".

Зазначається, що Нацрада пропонує уряду продовжити до 31 грудня 2020 року строк використання технології аналогового телебачення для визначених Нацрадою частот на територіях, що межують з Російською Федерацією та окупованими територіями, та частот місцевих мовників, які не мають ліцензій на цифрове мовлення.

"Проект урядової постанови передбачає продовжити використання аналогового ТБ до 30 червня 2020 року. Згідно з чинним планом використання радіочастотного ресурсу України аналогові передавачі на прикордонних територіях і в місцевих мовників мали вимкнути ще 31 грудня 2019 року (але фактично мовлення продовжується)", - йдеться у повідомленні.

Так Нацрада замовила в "Українського державного центру радіочастот" (УДЦР) прорахунок цифрових частот у 65 населених пунктах для місцевих мовників. 12 частот Нацрада вже отримала і виставила на конкурс.

Додамо, що в ніч з 31 серпня на 1 вересня 2018 року було вимкнено аналогове телебачення по всій території України, крім територій з особливим режимом мовлення.

Нагадаємо, у Верховну раду України внесли звіт про роботу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік.

Як повідомляло РБК-Україна, комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді визнати роботу Нацради з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік незадовільною